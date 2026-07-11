Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» внесла в сейм резолюцию против вступления Украины в Евросоюз из-за героизации нацистов. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслав Чарнек.

«В этой резолюции, помимо увековечивания памяти жертв, мы требуем, чтобы правительство предприняло все действия, препятствующие развитию интеграции Украины в Европейский союз», - сказал он на пресс-конференции перед памятником жертвам Волынской резни в Люблине.

Политик подчеркнул, что причиной такого решения является героизация Киевом виновников Волынской резни. Он отметил, что в ЕС не может вступить государство, которое прославляет ужасные поступки.

Ранее евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг ОУН-УПА* в ходе дебатов Европарламента по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неонацизм на Украине и стремление героизировать фашистских приспешников переполнили чашу терпения Польши.

Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной возникла после того, как в мае Владимир Зеленский присвоил имя «героев УПА*» одному из подразделений ВСУ. В ответ польский президент Кароль Навроцкий лишил его высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.