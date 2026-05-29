Экс-президент Польши Валенса заявил о своем разочаровании в Зеленском и Украине

Бывший президент Польши заявил, что глава киевского режима «ранил» его и всех поляков, погибших во Второй мировой войне.
Сергей Дьячкин 29-05-2026 01:21
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

Экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсетях.

В понедельник глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Были озвучены планы о перезахоронении на Украине и других националистов, в том числе Степана Бандеры и Евгения Коновальца. Планируется создать так называемый «пантеон выдающихся украинцев».

«Чествуя бандитов из УПА*, он ранил меня и всех наших погибших соотечественников», - написал Валенса.

Экс-президент добавил, что в связи с этим «публично снимает» украинский флаг с груди. Практически с самого начала спецоперации Валенса появлялся на публике с большим круглым значком цветов украинского флага.

Ранее бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Зеленский осознанно оскорбил Варшаву, решив назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА*». Он отметил, что решение главаря киевского режима - открытый плевок в лицо каждому поляку и прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков. Он подчеркнул, что это решение является «чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь».

До этого в Польше возмутились маршем, прошедшим во Львове, где использовалась символика 14-ой гренадерской дивизии Ваффен-СС «Галичина». Польский Институт национальной памяти напомнил о Волынской резне, трагедии в Гуте Пеняцкой и украинском националистическом движении того времени.

*ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная в России.

#Украина #Польша #Зеленский #Вторая мировая война #Перезахоронение #лех валенса #флаг #Киевский режим
