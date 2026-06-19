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Польский президент Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла

Глава киевского режима был награжден знаком отличия в 2023 году.
Тимур Юсупов 19-06-2026 22:04
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации тем нацистских коллаборантов. Об этом стало известно из официальной речи лидера республики.

По словам политика, орден, которым в 2023 году был награжден глава киевского режима, является символом «высшего доверия» и обозначает наличие особой связи с государством и польским народом.

«Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, которые лежат в основе нашего сообщества. Поэтому, учитывая согласие Зеленского на присвоение одному из подразделений ВСУ имени украинских националистов, после консультации с капитулом я решил отозвать у него Орден Белого орла», - заявил Навроцкий.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что глава киевского режима пытался убедить власти Польши в том, что не имел в виду ничего оскорбительного, называя одну из частей ВСУ именем нацистских коллаборантов.

#в стране и мире #Украина #Польша #Владимир Зеленский #нацизм #украинский национализм #кароль навроцкий #орден белого орла
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