Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации тем нацистских коллаборантов. Об этом стало известно из официальной речи лидера республики.

По словам политика, орден, которым в 2023 году был награжден глава киевского режима, является символом «высшего доверия» и обозначает наличие особой связи с государством и польским народом.

«Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, которые лежат в основе нашего сообщества. Поэтому, учитывая согласие Зеленского на присвоение одному из подразделений ВСУ имени украинских националистов, после консультации с капитулом я решил отозвать у него Орден Белого орла», - заявил Навроцкий.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что глава киевского режима пытался убедить власти Польши в том, что не имел в виду ничего оскорбительного, называя одну из частей ВСУ именем нацистских коллаборантов.