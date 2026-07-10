Неонацизм на Украине и стремление героизировать фашистских приспешников переполнили чашу терпения Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Набирающий силу украинский неонацизм и безудержное стремление киевского режима героизировать фашистских приспешников, судя по всему, переполнили чашу терпения Варшавы», - сказано в ее комментарии на сайте министерства.

Как отметила Захарова, накал страстей между Украиной и Польшей будет «только возрастать». С ее слов, Варшава и Киев показали, «чего стоит иллюзорная "дружба" на основе ненависти».

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил, что не хочет встречаться с Владимиром Зеленским. Такое решение он принял из-за того, что тот героизирует нацистских преступников, зверски убивавших поляков.

Кроме того, Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла. В свою очередь тот отказался от участия в международной конференции в Гданьске. Позже Зеленский также объявил о создании пантеона «украинских героев».