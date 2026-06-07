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Небо над Ираном открыли для полетов

Воздушное пространство над страной было временно закрыто для гражданских рейсов на фоне военной эскалации, также полеты ограничивали соседние Ирак и Сирия.
Сергей Дьячкин 08-06-2026 20:19
© Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Иран снял все ограничения на полеты в своем воздушном пространстве. Об этом сообщила иранская Организация гражданской авиации, ее заявление приводит агентство ИСНА.

«Воздушное пространство страны вернулось к нормальным условиям работы, и вся авиационная деятельность возобновится», - говорится в заявлении.

Небо над Ираном было временно закрыто для гражданских рейсов на фоне обмена ударами и военной эскалации с Израилем. Также свое воздушное пространство ограничивали соседние Ирак и Сирия.

Заявление об открытии воздушного пространства было сделано на фоне сегодняшнего сообщения центрального штаба «Хатам аль-Анбия» о том, что иранские вооруженные силы завершили военную операцию против Израиля. Как отметили в штабе, в случае возобновления ударов ЦАХАЛ по Ливану может последовать гораздо более жесткая реакция - удары будут «более сокрушительными». Также иранское командование отметило, что военная операция Ирана стала ответом на «агрессию и враждебные действия» Израиля на юге Ливана и в районе Дахия. По мнению иранской стороны, они осуществлялись при поддержке США.

До этого ЦАХАЛ заявил об ударах израильских ВВС по военным целям в центральной и западной частях Ирана. В Тегеране, Тебризе и Исфахане прогремели несколько взрывов, но других подробностей не приводилось. Ранее Исламская Республика выпустила вторую волну ракет по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа, расположенного на севере страны. Сообщалось, что Иран подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Тель-Авива. КСИР заявил, что ракетная операция - это ответ на «широкомасштабные преступления» ЦАХАЛ в Ливане. Агентство Tasnim  заявляло, что число погибших из-за ударов Израиля по Ливану выросло до 3 613 человек с марта 2026 года.

#Ближний Восток #Израиль #Иран #военный конфликт #гражданская авиация #Воздушное пространство
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