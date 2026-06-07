Небо над Ираном открыли для полетов

Иран снял все ограничения на полеты в своем воздушном пространстве. Об этом сообщила иранская Организация гражданской авиации, ее заявление приводит агентство ИСНА.

«Воздушное пространство страны вернулось к нормальным условиям работы, и вся авиационная деятельность возобновится», - говорится в заявлении.

Небо над Ираном было временно закрыто для гражданских рейсов на фоне обмена ударами и военной эскалации с Израилем. Также свое воздушное пространство ограничивали соседние Ирак и Сирия.

Заявление об открытии воздушного пространства было сделано на фоне сегодняшнего сообщения центрального штаба «Хатам аль-Анбия» о том, что иранские вооруженные силы завершили военную операцию против Израиля. Как отметили в штабе, в случае возобновления ударов ЦАХАЛ по Ливану может последовать гораздо более жесткая реакция - удары будут «более сокрушительными». Также иранское командование отметило, что военная операция Ирана стала ответом на «агрессию и враждебные действия» Израиля на юге Ливана и в районе Дахия. По мнению иранской стороны, они осуществлялись при поддержке США.

До этого ЦАХАЛ заявил об ударах израильских ВВС по военным целям в центральной и западной частях Ирана. В Тегеране, Тебризе и Исфахане прогремели несколько взрывов, но других подробностей не приводилось. Ранее Исламская Республика выпустила вторую волну ракет по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа, расположенного на севере страны. Сообщалось, что Иран подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Тель-Авива. КСИР заявил, что ракетная операция - это ответ на «широкомасштабные преступления» ЦАХАЛ в Ливане. Агентство Tasnim заявляло, что число погибших из-за ударов Израиля по Ливану выросло до 3 613 человек с марта 2026 года.