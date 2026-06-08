Tasnim: Иран привел в боевую готовность множество ракет

Иран привел в состояние боевой готовности множество ракет, а также подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на источник.

«Значительное количество ракет в настоящее время готово к запуску», - сказано в материале.

Уточняется, что Иран готов начать полномасштабную войну в том случае, если Израиль ответит. КСИР также заявил, что ракетная операция является ответов на «широкомасштабные преступления» в Ливане.

Число погибших выросло до 3 613 человек из-за ударов Израиля по Ливану с марта 2026 года. За минувшие сутки погибли не менее 20 человек, еще 82 получили травмы различной степени тяжести.

Прошлым днем ВВС Израиля ударили по объекту шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Тель-Авива.