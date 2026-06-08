МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Tasnim: Иран привел в боевую готовность множество ракет

Тегеран также подготовил список целей на случай ответного удара Израиля.
Дарья Ситникова 08-06-2026 00:47
© Фото: Senior Airman Aaron Guerrisky, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран привел в состояние боевой готовности множество ракет, а также подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на источник.

«Значительное количество ракет в настоящее время готово к запуску», - сказано в материале.

Уточняется, что Иран готов начать полномасштабную войну в том случае, если Израиль ответит. КСИР также заявил, что ракетная операция является ответов на «широкомасштабные преступления» в Ливане.

Число погибших выросло до 3 613 человек из-за ударов Израиля по Ливану с марта 2026 года. За минувшие сутки погибли не менее 20 человек, еще 82 получили травмы различной степени тяжести.

Прошлым днем ВВС Израиля ударили по объекту шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Тель-Авива.

#в стране и мире #ракеты #Ближний Восток #Израиль #Иран #атака #боевая готовность #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 