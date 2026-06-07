В Ливане число погибших при ударах Израиля выросло до 3 613

До 3 613 выросло число погибших при ударах Израиля по Ливану с марта 2026 года. Такую статистику привел местный Минздрав.

«Общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта достигло 3 613, раненых - 11 072», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки погибли не менее 20 человек. Еще 82 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что южный пригород Бейрута подвергся обстрелам со стороны Израиля. В результате несколько жилых домов получили повреждения.