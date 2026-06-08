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В Иране заявили о завершении операции против Израиля

При этом в штабе ВС Ирана отметили, что в случае возобновления ударов ЦАХАЛ реакция Тегерана будет жестче.
Сергей Дьячкин 08-06-2026 14:45
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иранские вооруженные силы завершили военную операцию против Израиля. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия», его цитирует агентство Fars.

При этом в штабе отметили, что в случае возобновления ударов ЦАХАЛ по Ливану последует еще более жесткая реакция - удары будут «более сокрушительными», чем прежде. Также иранское командование отметило, что военная операция Ирана стала ответом на «агрессию и враждебные действия» Израиля на юге Ливана и в районе Дахия. По мнению иранской стороны, они осуществлялись при поддержке США.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли этому режиму болезненный ответный удар. На этом основании объявляется о прекращении операций вооруженных сил», - говорится в сообщении штаба «Хатам аль-Анбия».

Сегодня ЦАХАЛ заявил об ударах израильских ВВС по военным целям в центральной и западной частях Ирана. В Тегеране, Тебризе и Исфахане прогремели несколько взрывов, но других подробностей не приводилось.

Ранее Исламская Республика выпустила вторую волну ракет по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа, расположенного на севере страны.

Также Тегеран привел в состояние боевой готовности множество ракет. Сообщалось, что Иран подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Тель-Авива. КСИР заявил, что ракетная операция - это ответ на «широкомасштабные преступления» ЦАХАЛ в Ливане. Агентство Tasnim  заявляло, что число погибших из-за ударов Израиля по Ливану выросло до 3 613 человек с марта 2026 года. По данным агентства, только за 7 июня погибли не менее 20 человек, еще 82 получили травмы различной степени тяжести.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #ливан #ЦАХАЛ #военный конфликт #Прекращение огня #ВС Ирана
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