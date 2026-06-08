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ЦАХАЛ заявила об ударах по иранским военным объектам

В Тегеране, Тебризе и Исфахане прогремели несколько взрывов.
Дарья Ситникова 08-06-2026 05:34
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

ЦАХАЛ заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Об этом говорится в их Telegram-канале.

«Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», - сказано в материале.

В Тегеране, Тебризе и Исфахане прогремели несколько взрывов. Других подробностей не приводится.

Иран ранее выпустил вторую волну ракет по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа, который расположен на севере страны.

Тегеран также привел в состояние боевой готовности множество ракет, а также подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Тель-Авива. КСИР заявил, что ракетная операция является ответов на «широкомасштабные преступления» в Ливане.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Иран #атака #удар #военные цели
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