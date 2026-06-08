Туск призвал Навроцкого и Зеленского встретиться после скандала с УПА*

Польский премьер-министр Дональд Туск предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и президенту Польши Каролю Навроцкому встретиться и обсудить вопрос героизации УПА* (признана в России экстремистской и запрещена). Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров организации Андрея Мельника и его жены в Киевской области. Также глава киевского режима присвоил наименование «имени героев УПА*» отдельному центру спецопераций «Север» сил спецопераций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров украинских националистов также могут перезахоронить.

«Поскольку дипломатия не возымела никакого эффекта, я публично обращаюсь к <...> Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому о прямом и откровенном разговоре», - говорится в публикации премьер-министра.

Призыв Туска вызвал крайне негативную реакцию польской президентской администрации. Так, директор Бюро международной политики Марчин Пшидач написал в X, что нечасто бывает, чтобы премьер-министр признавал свою «полную беспомощность». Он добавил, что своими действиями Туск выставляет низкую оценку главе МИД Радославу Сикорскому.

«Указывая на отсутствие результатов своих дипломатических усилий, он тем самым не дает высокой оценки министру иностранных дел», - написал Пшидач.

По инициативе Навроцкого в понедельник состоится заседание совета ордена Белого орла. Одним из его пунктов станет лишение Зеленского наивысшей польской награды, которой он был удостоен указом предыдущего лидера Польши Анджея Дуды. Навроцкий подчеркнул, что он очень «возмущен и разочарован».

Ранее сообщалось, что Зеленский после скандала с Польшей начал летать в Европу через Молдавию. Так, в Лондон главарь киевского режима летел через Кишинев. Хотя до этого он обычно использовал для зарубежных визитов польский Жешув. Украинские СМИ предполагают, что к этому привело обострение отношений между Киевом и Варшавой.

До этого сообщалось, что Польша может лишить Украину оружейного транзита через ключевой логистический хаб в Жешуве из-за политики официального Киева по героизации нацистских преступников и пособников фашизма. К этому призвал депутат Сейма Влодзимеж Скалик. Он выразил поддержку и идее лишения Зеленского ордена Белого орла. То, что глава киевского режима остается в списке награжденных высшей госнаградой Польши, депутат назвал «неслыханным скандалом и позором».

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.