Владимир Зеленский после скандала с Польшей начал летать в Европу через Молдавию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на украинские издания.

Отмечается, что в Лондон главарь киевского режима летел через Кишинев. Хотя ранее он обычно использовал для зарубежных визитов польский Жешув.

О причинах смены маршрута официально не сообщалось. Украинские СМИ предполагают, что к этому привело обострение отношений между Киевом и Варшавой после заявления Зеленского о героизации деятелей УПА*.

Ранее сообщалось, что Польша может лишить Украину оружейного транзита через ключевой логистический хаб в Жешуве из-за политики официального Киева по героизации нацистских преступников и пособников фашизма. До этого польский лидер Кароль Навроцкий заявлял, что рассмотрит возможность лишения Зеленского ордена Белого орла.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.