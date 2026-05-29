Навроцкий поднял вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла

Польский президент возмущен участием Зеленского в героизации украинских нацистов.
29-05-2026 12:27
© Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Вопрос о лишении Владимира Зеленского польского ордена Белого орла рассмотрят 8 июня. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

«Я очень серьезно отнесся к призыву польского народа. 8 июня состоится заседание совета ордена Белого орла, и я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение Зеленского ордена Белого орла», - сказал польский лидер.

Навроцкий объяснил, что решение лишить главаря киевского режима высшей польской награды связано с участием Зеленского в героизации деятелей УПА*. Президент Польши добавил, что он очень возмущен и разочарован.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Зеленский осознанно оскорбил Варшаву, решив назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА*». Он считает, что слова главаря киевского режима  - открытый плевок в лицо каждому поляку и прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков. Миллер подчеркнул, что это решение является «чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь».

Это не первый «плевок в лицо» полякам от Зеленского. До этого в Польше возмутились маршем во Львове, где использовалась символика 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС «Галичина»**.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.

** 14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС «Галичина» - тактическое соединение войск СС нацистской Германии, сформированное в основном из украинских добровольцев Галиции. Дивизия активно участвовала в боевых действиях во Второй мировой войне в 1943-1945 годах.

