Решение польских властей лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла является следствием его политики по героизации видных деятелей Организации украинских националистов* (экстремистская организация, запрещена в РФ). Таким мнением со «Звездой» поделился профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.

«Зеленский достал даже тех союзников Украины, которые люто ненавидят Россию, даже поляков достал. Я думаю, что они отберут награду. Тем более что Зеленский активно пропагандирует нацизм, не признает "Волынскую резню" и так далее. Зеленский выходит за те рамки, которые поляки готовы терпеть. Такими символическими действиями, унижающими его достоинство, они будут ставить Зеленского на место», - полагает Манойло.

Впрочем, качественно на двусторонних отношениях Варшавы и Киева этот инцидент особо не скажется, добавил профессор. Польша продолжит поддерживать конфликт на территории Украины, поскольку он ей выгоден, считает Манойло.

«Я думаю, что мало что изменится в дальнейшем. Потому что достаточно много польских наемников воюет на территории Украины. Польша - та страна, которая выступает за продолжение войны с Россией, в первую очередь руками украинцев. Поэтому баланс будет такой же», - считает собеседник «Звезды».

Напомним, бывший президент Польши Анджей Дуда удостоил Владимира Зеленского ордена Белого орла в апреле 2023 года. Он считается высшей государственной наградой страны и самой ценной.

В немилость западных союзников Зеленский попал после так называемой церемонии торжественного перезахоронения праха одного из лидеров украинских националистов Андрея Мельника и его жены. В годы Великой Отечественной войны Мельник и его подельники сотрудничали с гитлеровцами, убивали мирных жителей и совершали другие военные преступления. 22 мая его останки доставили из Люксембурга в Киев и с почестями придали земле на «пантеоне выдающихся украинцев».

МИД России выразил решительный протест послу Люксембурга. Москва назвала действия герцогства пренебрежением к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны. Свое разочарование Зеленским высказал и экс-президент Польши Лех Валенса. В социальных сетях он написал, что больше не поддерживает главаря киевского режима.

* Организация украинских националистов - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.