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Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю

Системы противовоздушной обороны Израиля выявляют и перехватывают угрозы.
Дарья Ситникова 07-06-2026 23:36
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Еще одна серия ракетных ударов была осуществлена по Государству Израиль», - сказано в материале.

В настоящее время системы противоздушной обороны выявляют и перехватывают угрозы. Уточняется, что сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа, который расположен на севере страны.

Центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» также заявил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать на атаку. ВКС КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

Иран ранее ударил по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне и по авиабазе в неназванной стране на Ближнем Востоке. Также КСИР атаковал американское судно после удара по иранскому нефтяному танкеру возле Ормузского пролива.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Иран #ксир #ЦАХАЛ #атака #удар
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