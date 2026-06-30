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Песков: Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов

Закупка будет еще одним шагом по стабилизации рынка.
Дима Иванов 30-06-2026 12:56
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов с другими странами, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются» , - сказал Песков журналистам.

По его словам, поставки начнутся, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам. Это станет еще одним шагом по стабилизации внутреннего рынка, нацеленного на удовлетворение ажиотажного спроса, подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин провел совещание в широком составе по ситуации на топливном рынке России. Глава государства поручил свести к минимуму последствия атак ВСУ на гражданские объекты. Путин также подчеркнул, что крупные НПЗ нарастили производство на максимум. Он добавил, что резервы бензина практически соответствуют уровню прошлого года.

#Россия #в стране и мире #Дмитрий Песков #бензин #топливный рынок #импорт нефтепродуктов
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