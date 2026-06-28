Путин заявил, что крупнейшие НПЗ работают на максимум

Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются «на максимуме». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов», - объяснил российский лидер.

Президент России отметил, что задействован потенциал средних и малых предприятий. Кроме того, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние сроки.

По прогнозам, уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Сейчас в России резервы бензина практически соответствуют уровню прошлого года, уточнил Путин.

Кроме того, правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в стране. Он работает в круглосуточном режиме.