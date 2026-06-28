МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что крупнейшие НПЗ работают на максимум

Кроме того, задействован потенциал средних и малых предприятий.
Дарья Ситникова 28-06-2026 21:35
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress

Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются «на максимуме». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов», - объяснил российский лидер.

Президент России отметил, что задействован потенциал средних и малых предприятий. Кроме того, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние сроки.

По прогнозам, уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Сейчас в России резервы бензина практически соответствуют уровню прошлого года, уточнил Путин.

Кроме того, правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в стране. Он работает в круглосуточном режиме.

#Россия #в стране и мире #завод #Путин #нпз #предприятия #мощность
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 