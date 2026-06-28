Путин заявил, что крупнейшие НПЗ работают на максимум

Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются «на максимуме». Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов», - объяснил российский лидер.
Президент России отметил, что задействован потенциал средних и малых предприятий. Кроме того, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние сроки.
По прогнозам, уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Сейчас в России резервы бензина практически соответствуют уровню прошлого года, уточнил Путин.
Кроме того, правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в стране. Он работает в круглосуточном режиме.
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