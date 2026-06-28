МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: резервы бензина сейчас почти соответствуют уровню прошлого года

На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива, добавил президент России.
Дарья Ситникова 28-06-2026 19:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В России резервы бензина практически соответствуют уровню прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», - сказал он во время совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Российский лидер также рассказал, что на внутренний рынок поступили накопленные объемы топлива. Несмотря на использование запасов, сейчас резервы бензина соответствуют уровню прошлого года.

Президент России отметил, что «здесь нужно и дальше действовать взвешенно и аккуратно». Кроме того, необходимо свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты.

Мощности крупнейших НПЗ в России используется на максимуме. По словам президента, правительство РФ создало спецштаб для мониторинга.

#Россия #Путин #бензин #внутренний рынок #Резервы
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 