Путин: резервы бензина сейчас почти соответствуют уровню прошлого года

В России резервы бензина практически соответствуют уровню прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», - сказал он во время совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Российский лидер также рассказал, что на внутренний рынок поступили накопленные объемы топлива. Несмотря на использование запасов, сейчас резервы бензина соответствуют уровню прошлого года.

Президент России отметил, что «здесь нужно и дальше действовать взвешенно и аккуратно». Кроме того, необходимо свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты.

Мощности крупнейших НПЗ в России используется на максимуме. По словам президента, правительство РФ создало спецштаб для мониторинга.