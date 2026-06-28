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Путин поручил обеспечить бесперебойное снабжение топливом АПК

Президент России подчеркнул, что от бесперебойного снабжения агропромышленного комплекса зависит урожай.
Сергей Дьячкин 28-06-2026 20:13
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Необходимо организовать бесперебойное топливное снабжение агропромышленного комплекса. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.

«Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай», - сказал президент.

Также в ходе совещания Путин сказал, что нужно свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты. Глава государства предложил рассмотреть вместе с руководителями ведущих энергетических компаний дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное и стабильное снабжение топливом граждан и бизнеса, предприятий и социально значимых организаций. Он также призвал обсудить как реализуются уже принятые решения в этом направлении.

Путин также сообщил, что в России резервы бензина практически соответствуют уровню прошлого года. Он добавил, что на внутренний рынок поступили накопленные объемы топлива.

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