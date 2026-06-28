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Путин: нужно свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты

Глава государства также отметил, что мощности крупнейших НПЗ в России используется на максимуме.
Сергей Дьячкин 28-06-2026 19:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Нужно свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка. 

«Хотел бы вновь повторить: нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», - заявил Путин.

Глава государства отметил, что сегодня, в широком составе, с руководителями ведущих энергетических компаний, предлагает рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное и стабильное снабжение топливом граждан и бизнеса, предприятий и социально значимых организаций. Он также призвал обсудить как реализуются уже принятые решения в этом направлении.

Глава государства в ходе встречи также отметил, что мощности крупнейших НПЗ в России используется на максимуме. По словам президента, правительство РФ создало спецштаб для мониторинга ситуации.

Президент указал, что в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Российский лидер подчеркнул, что частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации. По его словам, резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года. 

Сегодня, выступая на открытии XXIII съезда партии «Единая Россия», Путин заявил, что наша страна уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие. По словам Путина, сил и средств, политической воли у России хватает - в этом ни у кого не должно быть сомнений.

#топливо #Владимир Путин #нпз #Совещание #президент россии #снабжение #гражданские объекты
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