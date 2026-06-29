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В Белоруссии объявили «красный» уровень опасности из-за жары до +39

Наибольшая температура ожидается на юго-западе страны.
Дарья Неяскина 29-06-2026 09:12
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

На территории Белоруссии объявлен «красный»  уровень погодной опасности в связи с экстремальной жарой. Об этом сообщили в Белгидромете. 

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 29 июня, воздух прогреется до +39 градусов. Наибольшая температура ожидается на юго-западе страны, тогда как на северо-востоке столбики термометров покажут около +29.

В большинстве регионов днем ожидается от +35 до +39 градусов, местами до +30...+34. В столице температура воздуха достигнет +33...+35 градусов.

Ранее эксперт рассказал, что воздушные потоки, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. По его словам, экстремальная погода обусловлена тем, что над Западной Европой сформировался блок и воздушные массы принесли высокие температуры с побережья Африки, с Атлантического океана на европейский континент.

Напомним, что морги в Париже переполнились из-за роста смертности от экстремальной жары. В Берлине по этой же причине полиция патрулирует город с двумя водометами, которые обычно используются для подавления беспорядков и разгона толпы. Сейчас их применяют, чтобы хоть как-то облегчить состояние утомленных жарой берлинцев. А в Великобритании отменили конференцию о последствиях экстремальной жары из-за экстремальной жары. Отмечается, что в здании нет кондиционеров, оно охлаждается только естественным путем и вентиляторами, поэтому, когда метеорологическая служба выпустила «красное» предупреждение о жаре, организаторы заявили, что проводить встречу опасно для здоровья участников.

#белоруссия #Белгидромет #экстремальная жара
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