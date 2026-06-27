Парижские морги переполнены из-за аномальной жары

Парижские морги переполнились из-за роста смертности от экстремальной жары. Об этом сообщает французский канал BMFTV.

Отмечается, что перегрузка грозит уже и крематориям. Во Франции с середины недели температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами и выше. Сообщалось, что в стране утонули по меньшей мере 48 человек.

Из-за погоды для туристов закрыли одну из самых главных французских достопримечательностей - Эйфелеву башню в Париже. Во Франции 54 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

Экстремальная погода царит по всей Западной Европе. Сегодня берлинская полиция патрулировала город с двумя водометами, которые обычно используются для подавления беспорядков и разгона толпы. Теперь их применили чтобы хоть как-то облегчить состояние утомленных жарой берлинцев.

На этой неделе из-за аномальной жары больницы Великобритании объявили режим «критической ситуации», в Италии запретили работать на воздухе, а в Германии отменяют марафон. В Великобритании медицинское оборудование выходит из строя на фоне высоких температур. В отделениях же духота и очереди, при этом растет число госпитализаций из-за тепловых ударов. В ФРГ погибли более 20 человек с конца прошлой недели из-за несчастных случаев, связанных с купанием. В Испании от перегрева за последние четыре дня скончались 212 человек. В раскаленных автомобилях нашли тела троих детей. Лидеры Евросоюза хотят собрать чрезвычайный саммит в целях усиления мер защиты от экстремальной жары.