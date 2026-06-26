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Синоптик: аномальная жара из Европы двинется в сторону России

Синоптик Юрий Варакин считает, что воздушные массы, вызвавшие аномальную жару в Европе, частично затронут и западные регионы нашей страны, но потепление будет кратковременным.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 12:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Воздушные потоки, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. Об этом «Звезде» рассказал советник директора Гидрометцентра РФ Юрий Варакин.

Синоптик объяснил, что аномальная жара установилась в большинстве стран Западной Европы - это Британия, Ирландия, Франция, ФРГ, Бельгия. Экстремальная погода обусловлена тем, что над Западной Европой сформировался блок и воздушные массы принесли высокие температуры с побережья Африки, с Атлантического океана на европейский континент.

«Поэтому эти температуры рекордные - и в Париже, и в Лондоне, и в Брюсселе 35-36 градусов, что для июня является либо повторением рекорда, либо аномально жаркой погодой», - сказал Варакин.

Но всему есть конец, отметил синоптик, уже в воскресенье воздушные потоки сменятся. Первыми это ощутят на себе жители Британии и Ирландии.

«Все закончится уже в воскресенье. Начиная с понедельника уже будут не юго-западный вынос и воздушные массы определять погоду, а с северо-запада», - объяснил Варакин.

По его словам, воздух станет более прохладным, температура - в пределах 25-28 градусов. Синоптик отметил, что атмосфера смещается с запада на восток. Так происходит перенос в Северном полушарии.

«Поэтому к жителям Восточной Европы, в том числе нашей Калининградской области, придет это потепление, 30-35 градусов, на воскресенье-понедельник», - предупредил советник директора Гидрометцентра.

Он добавил, что до большинства регионов России аномальная жара вряд ли дойдет. Начиная с воскресенья потепление будет в Северо-Западном федеральном округе - это Псковская, Новгородская и Ленинградская области.

«Но, конечно, максимальный температурный фон - это не 37-40 градусов, а где-то 27-29 градусов, если говорить про Московский регион. Причем это потепление будет кратковременным», - заключил Варакин.

На этой неделе из-за аномальной жары больницы Великобритании объявили режим «критической ситуации», в Италии запретили работать на воздухе, а в Германии отменяют марафон. В Великобритании медицинское оборудование выходит из строя на фоне высоких температур. В отделениях же духота и очереди, при этом растет число госпитализаций из-за тепловых ударов. В ФРГ погибли более 20 человек с конца прошлой недели из-за несчастных случаев, связанных с купанием. В Испании от перегрева за последние четыре дня скончались 212 человек. Во Франции в жару утонули по меньшей мере 48 человек. В раскаленных автомобилях нашли тела троих детей. Лидеры Евросоюза хотят собрать чрезвычайный саммит в целях усиления мер защиты от экстремальной жары.

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