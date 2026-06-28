Лондонскую конференцию по экстремальной жаре отменили из-за жары

Конференцию в Великобритании о последствиях экстремальной жары отменили из-за экстремальной жары, сообщает Reuters. В Европе установились аномально высокие температуры, что привело к сотням погибших, транспортным сбоям и ЧС.

Конференцию в рамках Лондонской недели борьбы с изменением климата собирались провести в почти 100-летнем здании Лондонской школы экономики. В нем нет кондиционеров, оно охлаждается только естественным путем и вентиляторами. После того как метеорологическая служба выпустила «красное» предупреждение о жаре, организаторы заявили, что проводить встречу опасно для здоровья участников.

На этой неделе в Великобритании зафиксировали самую высокую температуру для июня в истории - 35,8 градуса. Во многих странах жара превысила 40 градусов.

В Испании жаркая погода с 21 июня могла стать причиной не менее 212 преждевременных смертей. Во Франции зафиксирован самый жаркий день в истории - в Париже температура превысила 40 градусов. Там погибли четверо детей в автомобилях и более 50 утонули из-за массового купания в том числе в необорудованных для этого местах. Больницы работают на пределе, введены ограничения на алкоголь и закрыты школы.

Из-за сильной жары в Париже переполнены морги. Есть опасения, что крематории также не справятся с нагрузкой. С середины недели во Франции температура поднялась до 40 градусов и выше. Сообщается, что из-за жары утонули по меньшей мере 48 человек.

В Италии объявлены максимальные уровни опасности, температура приближается к 40 градусам. Власти ограничивают массовые мероприятия и предупреждают о высокой нагрузке на здравоохранение.

В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе с 1-го по 7-й этаж отключили кондиционеры. Однако на 13-м этаже, где находится кабинет Урсулы фон дер Ляйен, и на 8-м, где работают большинство комиссаров, охлаждение продолжает действовать. Сотрудники с нижних этажей назвали это «феодализмом» и «позором». Ранее Еврокомиссия рекомендовала своим сотрудникам избегать выхода на улицу в жару, пить больше воды и начинать рабочий день раньше.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара переместится в Центральную и Восточную Европу. Температура во многих странах останется на 10-18 градусов выше нормы.