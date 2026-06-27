В Берлине полиция применила водометы, чтобы спасти прохожих от аномальной жары

Немецкая полиция применяет водометы для охлаждения людей из-за аномальной жары. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

В материале сообщается, что берлинская полиция патрулирует город с двумя водометами, которые обычно используются для подавления беспорядков и разгона толпы. Теперь их применяют чтобы хоть как-то облегчить состояние утомленных жарой берлинцев.

Сперва полицейские охладили местных жителей и туристов у Бранденбургских ворот. Затем, как сообщает газета, они направились к Рейхстагу, Потсдамской площади, Красной ратуше и Мауэрпарку. По данным издания, полиция дважды совершала такие выезды и израсходовала 9000 литров воды.

Ранее Советник директора Гидрометцентра РФ Юрий Варакин в разговоре со «Звездой» рассказал, что воздушные потоки, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. Он добавил, что до большинства регионов России аномальная жара вряд ли дойдет. Начиная с воскресенья потепление будет в Северо-Западном федеральном округе - это Псковская, Новгородская и Ленинградская области.

На этой неделе из-за аномальной жары больницы Великобритании объявили режим «критической ситуации», в Италии запретили работать на воздухе, а в Германии отменяют марафон. В Великобритании медицинское оборудование выходит из строя на фоне высоких температур. В отделениях же духота и очереди, при этом растет число госпитализаций из-за тепловых ударов. В ФРГ погибли более 20 человек с конца прошлой недели из-за несчастных случаев, связанных с купанием. В Испании от перегрева за последние четыре дня скончались 212 человек. Во Франции в жару утонули по меньшей мере 48 человек. В раскаленных автомобилях нашли тела троих детей. Лидеры Евросоюза хотят собрать чрезвычайный саммит в целях усиления мер защиты от экстремальной жары.