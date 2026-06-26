Ватутин: лучшие годы ЦСКА прошли «под крылом» Иванова

Баскетбольный клуб ЦСКА превратился в суперклуб европейского уровня благодаря неустанной заботе Сергея Иванова, который был страстным болельщиком. Об этом «Звезде» рассказал президент, генеральный директор клуба Андрей Ватутин.

Он подчеркнул, что и для него, и для клуба сегодняшний день - тяжелый. Ватутин отметил, что вместе с Ивановым прожил целый этап жизни - больше чем в двадцать лет - и он сам, и баскетбольный клуб ЦСКА.

«Это был невероятный человек. Лучшие годы баскетбольного ЦСКА прошли под его твердым и надежным крылом, под его патронажем», - поделился Ватутин.

По словам президента клуба, Иванов невероятно много сделал для ЦСКА. Он подчеркнул, что зачастую эти труды не были публичными.

«Но благодаря ему ЦСКА стал настоящим европейским суперклубом и принес очень много положительных, позитивных, радостных эмоций нашим болельщикам. Мне сейчас продолжают звонить и писать совершенно разные люди, которые выражают соболезнования по поводу ухода Сергея Борисовича», - рассказал президент клуба.

Ватутин добавил, что для всех известие о смерти Иванова стало шоком. Президент ЦСКА в последний раз виделся с ним во вторник.

«Сергей Борисович был настоящий офицер. Для которого слова "долг", "Отечество" и "честь" были не пустым звуком, а смыслом жизни», - сказал Ватутин.

По словам директора клуба, Иванов очень много сделал не только для баскетбола и для спорта, но и для страны в целом. При этом он не старался привлекать к себе много внимания, не афишировал свою помощь, не требовал никаких наград за свои труды.

«Когда позволяло здоровье он старался ходить почти на каждый домашний матч. Мы часто ездили вместе и на выездные игры - Евролиги и Финала Четырех», - вспомнил Ватутин.

Он добавил, что Иванов прекрасно разбирался в игре. Он всем своим ресурсом, возможностями старался обеспечить ЦСКА нормальную жизнедеятельность - чтобы ни клуб, ни команда ни в чем не нуждались.

«Повторю - лучшие годы баскетбольного ЦСКА потому и стали лучшими, что рядом был Сергей Борисович Иванов», - подчеркнул Ватутин.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным, близким и коллегам Иванова. Он назвал уход государственного деятеля потерей для всей страны.

Министр обороны России Андрей Белоусов также выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Иванова. Он отметил, что Иванов был опытным государственным, политическим и военным деятелем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о кончине Иванова. Он добавил, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования его близким.

Бывший министр обороны России ушел из жизни в возрасте 73 лет. Иванов занимал пост главы Минобороны в 2001-2007 годах. Затем был первым зампредом и зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента. С 2016 по 2026 год Иванов являлся специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.