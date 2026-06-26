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Шойгу назвал Иванова человеком несгибаемой воли

Секретарь Совбеза РФ отметил, что Сергей Иванов посвятил свою жизнь служению Отечеству.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 17:54
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Иванова. Он назвал уход государственного деятеля потерей для всей страны.

«Сергей Борисович был выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом и человеком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству», - приводит слова Шойгу пресс-служба Совбеза РФ.

Шойгу отметил, что об Иванове навсегда сохранится память как о мудром руководителе государственного масштаба, надежном товарище и настоящем офицере. Он назвал бывшего министра обороны человеком несгибаемой воли. По словам Шойгу, профессионализм Иванова и его преданность России всегда будут служить примером.

Министр обороны России Андрей Белоусов также выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова. Он отметил, что Иванов был опытным государственным, политическим и военным деятелем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о кончине бывшего спецпредставителя президента РФ и министра обороны Сергея Иванова. Он добавил, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования его близким.

Бывший министр обороны России ушел из жизни в возрасте 73 лет. Иванов занимал пост главы Минобороны в 2001-2007 годах. Затем был первым зампредом и зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента. С 2016 по 2026 год Иванов являлся специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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