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Путин направил телеграмму близким Сергея Иванова

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Иванов беззаветно служил России и внес важнейший вклад в укрепление ее суверенитета.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 16:07
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о кончине бывшего спецпредставителя президента РФ и министра обороны Сергея Иванова.

«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», - добавил Песков.

Также соболезнования выразил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он написал в своем канале в мессенджере «Макс», что Иванов беззаветно служил России. Он внес важнейший вклад в развитие страны и укрепление ее суверенитета, подчеркнул Дмитриев.

Бывший министр обороны РФ ушел из жизни в возрасте 73 лет. Иванов занимал пост главы Минобороны в 2001-2007 годах. Затем был первым зампредом и зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента. С 2016 по 2026 год Иванов являлся специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, высшие курсы КГБ СССР в Минске и Краснознаменный институт КГБ СССР.

Иванов - генерал-полковник в отставке и действительный государственный советник РФ 1-го класса. Работал на различных государственных должностях, в том числе был заместителем директора ФСБ и секретарем Совета безопасности. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #соболезнования #министр #Кирилл Дмитриев #генерал-полковник #Сергей Иванов #спецпредставитель президента
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