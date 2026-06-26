Путин направил телеграмму близким Сергея Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о кончине бывшего спецпредставителя президента РФ и министра обороны Сергея Иванова.

«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», - добавил Песков.

Также соболезнования выразил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он написал в своем канале в мессенджере «Макс», что Иванов беззаветно служил России. Он внес важнейший вклад в развитие страны и укрепление ее суверенитета, подчеркнул Дмитриев.

Бывший министр обороны РФ ушел из жизни в возрасте 73 лет. Иванов занимал пост главы Минобороны в 2001-2007 годах. Затем был первым зампредом и зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента. С 2016 по 2026 год Иванов являлся специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, высшие курсы КГБ СССР в Минске и Краснознаменный институт КГБ СССР.

Иванов - генерал-полковник в отставке и действительный государственный советник РФ 1-го класса. Работал на различных государственных должностях, в том числе был заместителем директора ФСБ и секретарем Совета безопасности. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».