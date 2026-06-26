Умер Сергей Иванов

Ушел из жизни бывший министр обороны Российской Федерации и спецпредставитель президента России Сергей Иванов. Ему было 73 года.

Иванов занимал пост главы Минобороны России в 2001-2007 годах. После ухода с поста он был первым зампредом и зампредом правительства России в 2007-2011 годах. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-2016 годах. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. В 1975 году окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, в 1976 году - высшие курсы КГБ СССР в Минске, в 1981-м - Краснознаменный институт КГБ СССР.

Иванов - генерал-полковник в отставке и действительный государственный советник РФ 1-го класса. Работал на различных государственных должностях, в том числе был заместителем директора ФСБ и секретарем Совета безопасности. С апреля 2017 года входил в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». Там он отвечал за поддержку разработки, производства и экспорта высокотехнологичной промышленной продукции. Иванов был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».