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Умер Сергей Иванов

Бывшему министру обороны РФ и спецпредставителю президента России было 73 года.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 14:48
© Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Globallookpress

Ушел из жизни бывший министр обороны Российской Федерации и спецпредставитель президента России Сергей Иванов. Ему было 73 года.

Иванов занимал пост главы Минобороны России в 2001-2007 годах. После ухода с поста он был первым зампредом и зампредом правительства России в 2007-2011 годах. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-2016 годах. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. В 1975 году окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, в 1976 году - высшие курсы КГБ СССР в Минске, в 1981-м - Краснознаменный институт КГБ СССР.

Иванов - генерал-полковник в отставке и действительный государственный советник РФ 1-го класса. Работал на различных государственных должностях, в том числе был заместителем директора ФСБ и секретарем Совета безопасности. С апреля 2017 года входил в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». Там он отвечал за поддержку разработки, производства и экспорта высокотехнологичной промышленной продукции. Иванов был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

#министр обороны #МО РФ #генерал-полковник #Сергей Иванов #спецпредставитель президента
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