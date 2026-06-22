По всей стране прошла общероссийская минута молчания

Сегодня, в День памяти и скорби, в 12.15 по московскому времени прошла общероссийская минута молчания в память о погибших защитниках Отечества и мирных гражданах, ставших жертвами нацистской политики геноцида. 22 июня 1941 года в 12.15 по московскому времени вся страна и весь советский народ замерли в оцепенении от страшного известия о начале войны.

Восемьдесят пять лет назад нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил о начале войны. Его речь, которую транслировали по радио, завершилась легендарными словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Сегодня по всей России от Камчатки до Калининграда объявляется минута молчания - минута единения всех граждан нашей страны.

Памятные мероприятия проходят во всех регионах. Так, представители Военно-морского флота России провели траурный митинг у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Частица Вечного огня с Пискаревского мемориального кладбища была доставлена в Североморск в рамках автопробега «Северный конвой». Кроме того, на борту морского тральщика Северного флота «Афанасий Иванников» прошла торжественно-траурная церемония в месте гибели сторожевого корабля «Туман», героически сражавшегося в августе 1941 года.

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду привезли в эти памятные дни и на Добропольское направление зоны проведения спецоперации. Танкисты доставили огонь непосредственно к линии боевого соприкосновения.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После этого состоялась минута молчания, а затем оркестр исполнил гимн России. В церемонии также принимал участие министр обороны России Андрей Белоусов. Президент и глава Минобороны приветствовали военнослужащих. После этого российский лидер возложил цветы к монументам на аллее городов-героев.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.