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Путин и Белоусов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

После этого президент у стен Кремля возложил цветы к тумбам городов-героев.
Владимир Рубанов 22-06-2026 12:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого состоялась минута молчания, а потом оркестр исполнил гимн России. В церемонии также принял участие министр обороны Андрей Белоусов.

Президент и глава Минобороны приветствовали военнослужащих. После этого глава государства у стен Кремля возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы.

Памятные акции в день начала Великой Отечественной войны проходят по всей стране. В этом году исполнилось 85 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Представители Военно-морского флота России провели траурный митинг у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера по поручению главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. В церемонии участвовали представители властей Ленинградской области, ветераны ВМФ, военнослужащие Балтийского флота, морские пехотинцы и курсанты Военно-морской академии.

В память о жертвах Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла Божественная литургия. Она началась в 3 часа ночи, когда произошли первые бомбардировки советских городов. Участники акции «Свеча памяти» у храма и музея «Дорога памяти» зажгли 1 418 свечей в память о 1 418 днях войны.

#день памяти и скорби #Кремль #Владимир Путин #могила неизвестного солдата #возложение венка #Александровский сад #Андрей Белоусов
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