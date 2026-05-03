Эксперт: в США могут пренебрегать безопасностью Трампа ради рейтингов

Белый дом провоцирует новые покушения на президента, делая ставку на максимальное освещение, уверен политолог.
Дима Иванов 05-05-2026 14:09
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Инциденты, связанные с покушениями на президента США, положительно влияют на его рейтинги - команда Трампа может намеренно пренебрегать правилами безопасности, чтобы улучшить позиции республиканцев перед промежуточными выборами. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился политолог Александр Асафов.

Эксперт отдельно отметил, что вероятность повторных покушений на Трампа растет, потому что такие преступления широко освещаются в СМИ, и у стрелков появляются последователи. Команда президента США сделала ставку на максимальное освещение, потому что это положительно влияет на рейтинг.

«Довольно тяжело с рейтингами накануне "мидтермов" (промежуточных выборов. - Прим. ред.), поэтому приходится доли процента выжимать из всего. Пренебрегая, а может, и намеренно манкируя известными правилами безопасности не только первого лица, но и общества», - подчеркнул Асафов.

По данным опроса Ipsos, рейтинг неодобрения Трампа достиг на конец апреля рекордных 62%. В частности, избирателей не устраивают действия США в Иране - 66% против и только 33% за.

Вечером в понедельник Секретная служба США вступила в перестрелку с вооруженным мужчиной в нескольких сотнях метров от Белого дома. В результате ранения получили прохожий и сам стрелок. В Секретной службе выясняют, был ли Трамп целью преступника.

Инцидент произошел чуть больше чем через неделю после очередного покушения, когда 31-летний Коул Аллен из штата Калифорния открыл огонь в гостинице в Вашингтоне на ужине в честь работников СМИ. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены американской администрации. Аллену предъявили обвинения в покушении на убийство президента США.

Это стало уже третьим покушением на Трампа. В сентябре 2024 года рядом с гольф-клубом американского лидера во Флориде задержали вооруженного мужчину Райана Раута, которого впоследствии признали виновным в попытке покушения на кандидата в президенты США и приговорили к пожизненному заключению. За несколько месяцев до этого на предвыборном мероприятии в Батлере в Трампа стрелял Томас Крукс - тогда пуля задела ухо кандидата.

#сша #Дональд Трамп #наш эксклюзив #Секретная служба США #покушение на Трампа #рейтинг Трампа #Ipsos
