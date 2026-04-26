NYP: открывший огонь в Белом доме критиковал Трампа за отказ помогать Киеву

По этой же причине подозреваемый критиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Виктория Бокий 27-04-2026 06:41
© Фото: Molly Riley, White House, Globallookpress

Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа во время торжественного ужина в Вашингтоне критиковал американские власти за отказ помогать Украине. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на посты задержанного в соцсетях.

«Аллен (подозреваемый. - Прим. ред.) часто осуждал администрацию Трампа в своих более тысячи сообщениях, при этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась», - говорится в материале издания.

Сообщается, что Коул Аллен также грубо критиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса. Причина все та же - отказ от помощи киевскому режиму. Помимо этого, подозреваемый поддерживал ряд мероприятий, которые были направлены на сбор средств для ВСУ.

Напомним, стрельба произошла в Белом доме во время торжественного ужина с корреспондентами ночью 26 апреля. Вооруженный несколькими видами оружия житель Калифорнии Коул Томас Аллен напал на контрольно-пропускной пункт официальной резиденции американского лидера, когда тот принимал у себя журналистов.

Накануне Дональд Трамп опубликовал кадры инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие. По его словам, здание не было защищено должным образом, поэтому стрелку удалось туда проникнуть.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
