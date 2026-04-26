Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа во время торжественного ужина в Вашингтоне критиковал американские власти за отказ помогать Украине. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на посты задержанного в соцсетях.

«Аллен (подозреваемый. - Прим. ред.) часто осуждал администрацию Трампа в своих более тысячи сообщениях, при этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась», - говорится в материале издания.

Сообщается, что Коул Аллен также грубо критиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса. Причина все та же - отказ от помощи киевскому режиму. Помимо этого, подозреваемый поддерживал ряд мероприятий, которые были направлены на сбор средств для ВСУ.

Напомним, стрельба произошла в Белом доме во время торжественного ужина с корреспондентами ночью 26 апреля. Вооруженный несколькими видами оружия житель Калифорнии Коул Томас Аллен напал на контрольно-пропускной пункт официальной резиденции американского лидера, когда тот принимал у себя журналистов.

Накануне Дональд Трамп опубликовал кадры инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие. По его словам, здание не было защищено должным образом, поэтому стрелку удалось туда проникнуть.