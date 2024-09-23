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В США показали кадры ареста подозреваемого в покушении на Трампа

В Штатах фактически началась охота на Трампа, его оппонент Камала Харрис на дебатах публично призналась, что заинтересована в его смерти, пошутив, что Трамп «не может даже умереть с достоинством».
Федор Шеин Анастасия Бобылева 2024-09-23 03:57:08
© Фото: © Martin County Sheriffâ€™s Office Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В США опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ареста Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. Попытка покушения произошла во Флориде 15 сентября, и нападавшего заметили еще до момента выстрела. Он пытался скрыться, но полиция действовала быстрее.

Выяснилось, что у Раута очень интересная биография. Последние три года он провел на Украине, где занимался вербовкой военнослужащих из Афганистана, Ирака и Сирии для пополнения украинской армии. Он даже успел засветиться в одном из промо-роликов террористического формирования «Азов»*, и Секретная Служба США, призванная защищать президента и кандидатов, допустила, чтобы такой человек смог спокойно подобраться к Дональду Трампу на расстояние выстрела.

Поразительная халатность или умысел? Секретная Служба находится в подчинении Вашингтона, а живой Трамп - явно не слишком приятный фактор для нынешних хозяев Овального Кабинета.

«Они хотят его уничтожить. И это люди кровожадные. Кто эти люди, мы прекрасно понимаем. Я открыто это уже говорю, заказ идет из Белого Дома. Это не секрет, что сам президент Байден сказал: пора брать Дональда Трампа под прицел. Либеральные глобалисты не пустят Трампа обратно в Белый Дом. Они понимают, что, если Дональд Трамп будет в Белом Доме, он будет их сажать в тюрьму. Они этого не хотят, это понятно», - заявил американский журналист и политолог Джон Вароли.

В СМИ совершенно серьезно говорят о возможности устранения одного из кандидатов, как будто решение уже принято и приказы отданы. Вашингтон буквально толкает своих граждан к гражданской войне, где на одной стороне находятся простые люди, например, жители Техаса, самого вооруженного штата, традиционно поддерживающего Трампа, на другой же будут люди вроде Раута, поддерживающие режим Владимира Зеленского.

«Насчет возможности гражданской войны - это возможно. Раскол в обществе, американском обществе между консерваторами и демократами. Абсолютно невозможно установить диалог и мост между этими двумя лагерями. Просто невозможно. И скорее всего гражданская война - это неизбежно», - считает Джон Вароли.

Подробнее о втором покушении на Трампа и о реакции американского общества на произошедшее смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сша #Главное с Ольгой Беловой #Дональд Трамп #покушение
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