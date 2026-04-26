Появились кадры с задержанным за стрельбу на мероприятии с участием Трампа

Стрелявшего на мероприятии Белого дома с участием президента США Дональда Трампа задержали. Инцидент произошел возле зоны досмотра.

По информации The New York Post, личность задержанного установлена. Им оказался 31-летний житель Калифорнии по имени Коул Томас Аллен. На кадрах видно, что он лежит на полу раздетый.

Во время ужина, организованного Ассоциацией корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton с участием Трампа, раздались выстрелы. Американского лидера оперативно эвакуировали вместе с его супругой Меланией.

Позже АР сообщило, что в результате инцидента пострадал один человек - офицер Секретной службы США. Трамп пообещал в течение получаса созвать пресс-конференцию по поводу случившегося.