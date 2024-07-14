Погибшим при покушении на Трампа оказался 50-летний пожарный

Погибшего во время покушения на экс-президента США мужчину звали Кори Комператоре, ему было 50 лет. Об этом журналистам CNN рассказал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

«Кори был отцом девочки, он был пожарным. Кори ходил в церковь каждое воскресенье, любил свою общину, но больше всего любил свою семью», - отметил губернатор.

С его слов, погибший был ярым сторонником лидера республиканцев и был рад находиться на его митинге. После первых выстрелов Кори закрыл собой свою семью, чтобы они не пострадали.

Напомним, покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа состоялась накануне во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания.

Пуля пролетела в считанных сантиметрах от головы политика, повредив ему ухо. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он расположился на крыше здания в 100 метрах от трибуны Трампа. Сотрудники секретной службы ликвидировали подозреваемого.

В ходе обыска в его доме и в автомобиле были найдены компоненты для изготовления взрывчатки. Сразу после инцидента президент США Джо Байден позвонил Трампу. Подробности беседы не приводятся. Расследование инцидента продолжается.