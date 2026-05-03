Politico: в ФРГ растут разногласия, как реагировать на угрозы Трампа

Противоречия появились в правящей коалиции.
Дима Иванов 05-05-2026 13:04
© Фото: Andreas Gora, Keystone Press Agency, Global Look Press

Партнеры Фридриха Мерца по правящей коалиции в Германии не согласны с позицией канцлера в конфликте с Дональдом Трампом. Мерц, отмечает Politico, вернулся к мягкому подходу - он начал открыто соглашаться с президентом США в вопросах торговли и безопасности.

Партнеры Мерца по коалиции из Социал-демократической партии (СДПГ), напротив, предлагают задействовать против Трампа все инструменты, включая «торговую базуку», обратил внимание Life.

«Немецкое правительство не может этого терпеть. Прошлое показало, что мы не должны уступать Трампу. Нам нужны контрмеры, которые ясно дадут понять США, что они тоже зависят от бесперебойной глобальной торговли», - считает депутат СДПГ Себастьян Ролофф.

Депутат от СДПГ Маркус Тенс также заявил, что он «безоговорочно за» применение так называемой «торговой базуки ЕС».

Politico отмечает, что Мерц пытается вернуть расположение Трампа, которое он потерял, публично заявив, что у США нет стратегии в отношении Ирана. В ответ на это Трамп начал вывод американских военных из ФРГ.

Кроме того, Трамп пообещал ввести 25%-ные пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза. Он объяснил меру тем, что ЕС не выполнил условия торгового соглашения, которое было подписано летом 2025 года.

На гольф-курорте Дональда Трампа Turnberry в Шотландии стороны договорились, что США снизят потолок тарифов на европейские товары до 15%, а ЕС обнулит пошлины на промышленные товары из США, инвестирует 600 млрд евро в американскую экономику и будет закупать больше энергоносителей и оружия из Штатов. Мерц сказал, что понимает раздражение Трампа, и подчеркнул, что президент США, «откровенно говоря, прав».

