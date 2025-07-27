ЕС договорился с США о 15% таможенной пошлине

Евросоюз и США договорились, что единая ставка по пошлинам в размере 15% будет распространяться на все ввозимые в США европейские товары. Об этом сообщил Дональд Трамп после встречи в Шотландии с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также Евросоюз согласился открыть свои страны для торговли с нулевыми пошлинами.

Американский лидер назвал эту торговую сделку «самой крупной» в истории. Ставка 15% не будет касаться стали и алюминия, привезенных из Европы. Для них продолжит действовать 10 процентная госпошлина. Также в новую сделку не входит фармацевтическая европейская продукция.

Евросоюз согласился закупить огромное количество американской военной техники. В рамках торговых договоренностей ЕС инвестирует в США $600 млрд.

Напомним, президент США планировал ввести торговые пошлины с ЕС в размере 30%. Однако после встречи согласился понизить ее не ниже, чем 15%.