В Бундестаге назвали «тревожным звонком» вывод войск США

Объявление о выводе пяти тысяч американских военнослужащих из ФРГ – это «тревожный звонок», но не повод для паники. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп в интервью газете Rheinische Post.

Он назвал заявления президента США Дональда Трампа провокациями и добавил, что они неприемлемы. Ревекамп считает, что Германии следует укреплять собственный военный потенциал и не «давать сбивать себя с толку».

«Партнерство в сфере безопасности - это не сделка, а НАТО - не базар. Поэтому постоянные провокации американского президента неприемлемы», - сказал Ревекамп.

Председатель немецкого парламента по обороне уверен, что Европа должна самостоятельно стоять на ногах в вопросах своей безопасности. Он поделился, что Германия взяла на себя эту ответственность.

Кроме того, в «Зеленой» партии ФРГ уверены, что Соединенным Штатам необходимо показать, «где и как США сами зависят от Европы в продвижении своих интересов». Представитель партии по вопросам оборонной политики Сара Нанни упрекнула немецкого канцлера Фридриха Мерца в метаниях между сближением с американским лидером и дистанцированием от него. С ее слов, еще есть время изменить курс.

Эксперт от Христианско-демократического союза Германии Петер Байер уверен, что неверно воспринимать сокращение американского контингента в ФРГ как «своего рода карательную акцию против Германии или лично Фридриха Мерца».

Эксперт по внешней политике все той же партии Юрген Хардт считает, что заявление о выходе пяти тысячи военных США продиктовано низкими рейтингами Трампа. Он считает, что слова главы Белого дома подрывают убедительность доктрины сдерживания, которая гласит о том, что Европа будет защищена в случае нападения.

Сегодня глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести из Германии пять тысяч военных США. По данным помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла, вывод американских солдат будет завершен в течение 6-12 месяцев.

О сокращении военного контингента на территории Германии говорил ранее Дональд Трамп. Это заявление прозвучало вскоре после того, как американского лидера раскритиковал Фридрих Мерц, заявив, что Иран «унижает» США.

Предупреждение Дональда Трампа, адресованное Германии, прокомментировал спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он назвал фразу президента США «черной меткой» для Мерца.