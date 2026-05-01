В ЕС назвали неприемлемым план Трампа ввести пошлины на автомобили

Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге назвал неприемлемыми планы США ввести пошлины на 25% на автомобили из Евросоюза. Об этом сообщает RT.

«Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», - написал Ланге.

Президент США Дональд Трамп, заявляя о введении пошлин, подчеркнул, что Европейский союз не выполняет целиком согласованную торговую сделку. По его словам, пошлины не будут распространяться на автомобили, произведенные европейскими компаниями на территории США. Американский лидер отметил, что в настоящее время в стране строится большое количество автозаводов. Инвестиции в них превысили 100 миллиардов долларов.

До этого президент США заявил, что Соединенные Штаты должны вернуть сборы от импортных пошлин на сумму 159 миллиардов долларов. Он отметил, что люди и компании, которые десятилетиями «пользовались» Америкой, теперь должны получить обратно деньги из-за «ужасного и нелепого» решения Верховного суда США по тарифам.

По его мнению, одного небольшого дополнения в формулировке решения суда хватило бы, чтобы избежать возврата средств. По словам Трампа, получившаяся сумма превышает экономический размер многих стран.

Верховный суд США признал часть импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, незаконными. Шестью голосами против трех суд пришел к выводу, что глава Белого дома превысил свои полномочия. Правительство начало процесс возврата средств импортерам. По разным оценкам, общая сумма, подлежащая возврату, может превышать 159-166 миллиардов долларов. Белый дом уже запустила портал, через которые импортеры могут подавать заявки на возврат средств.

Трамп в апреле применил федеральный закон о чрезвычайных полномочиях для введения своих «взаимных» тарифов по всему миру. Он также ввел целевые импортные пошлины под предлогом борьбы с незаконным оборотом фентанила.

Большинство судей Верховного суда пришли к выводу, что закон 1997 года не разрешает введение пошлин. Этот акт предоставляет президенту целый ряд инструментов для решения вопросов национальной безопасности, внешней политики и экономических чрезвычайных ситуаций, но прямо не упоминает пошлины или налоги.