Мерц оценил новые пошлины США как удар по Европе

В то же время он отметил, что глава Белого дома имеет определенные основания для недовольства.
Дарья Неяскина 04-05-2026 03:43
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал новые пошлины, введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, ударом по всей Европе. Об этом он заявили в эфире ARD.

В то же время он отметил, что глава Белого дома имеет определенные основания для недовольства. Согласованное еще в августе 2025 года торговое соглашение между ЕС и США до сих пор так и не вступило в полную силу.

Напомним, что Трамп официально объявил о повышении тарифов на европейский автомобильный импорт. В своей речи он сообщил, что из-за частичного невыполнения Евросоюзом совместной торговой сделки, на следующей неделе будет повышены пошлины на легковые и грузовые автомобили из ЕС, ввозимые в США, до 25%.

Ранее глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге прокомментировал планы США о введении пошлины на 25% на Европейские автомобили непозволительными. Поскольку пока Евросоюз выполняет свои обязательства, Америка продолжает их нарушать.

 


 

#сша #Германия #Дональд Трамп #Фридрих Мерц #пошлины #в сране и мире
