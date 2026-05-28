Посла Люксембурга в Москве Томаса Райзена вызвали в МИД. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства нашей страны. Дипломату заявлен решительный протест в связи с эксгумацией в Люксембурге останков одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (признана в России экстремистской) Андрея Мельника и его жены для торжественного перезахоронения на Украине.

«Российская сторона усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников», - говорится в заявлении МИДа.

На Смоленской площади напомнили, что под видом возвращения на Украину «национальных героев» Киеву передали прах военного преступника, ответственного за убийства мирных граждан. Послу Люксембурга еще раз указали на неонацистский характер киевского режима, существующего за счет финансирования западных стран, включая Люксембург.

На Украину прах Мельника доставили 22 мая. Киевский режим перезахоронил его с почестями. В планах Владимира Зеленского создать так называемый «пантеон выдающихся украинцев», а по сути - гитлеровских приспешников, воевавших на стороне фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны Мельник и его подельники сотрудничали с немецкой военной разведкой и участвовали в расправах над мирными жителями.

* - националистическая организация, запрещенная в РФ и признанная экстремистской.