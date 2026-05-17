На Украину доставили прах лидера запрещенной в России экстремисткой организации украинских националистов - Андрея Мельника. Того самого, что писал письмо Гитлеру, присягая на верность Третьему Рейху. Его на днях с почестями перезахоронят в Киеве. Прах перевезли из Люксембурга, где Мельник благополучно прожил свои последние годы. У киевского руководства есть планы перезахоронить на Украине и других националистов, в том числе Бандеру. И создать так называемый «пантеон выдающихся украинцев».

В годы Великой Отечественной войны Мельник и его подельники сотрудничали с немецкой военной разведкой, а в письмах к Гитлеру он обещал полную поддержку в борьбе против СССР. На Украине даже установлен памятник и в честь него названы улицы. «Мельниковцы» участвовали в расправах над мирным населением, а сам Мельник конкурировал с таким же нацистом Степаном Бандерой. Его сторонники выступали за партизанскую войну и массовый террор.

Впрочем, возвращение останков националистов из-за границы на Украине фактически стало частью государственной политики. К этому призывает и сам глава киевского режима. Когда стало понятно, что Третий рейх падет, пособники нацистов, кто успел и имел возможность, разъехались по разным странам. Там они спокойно жили долгие годы. Мельник при этом разорвал все связи с Украиной и не помышлял никогда возвращаться. Первый глава директории Украины жил во французских Альпах, а главный идеолог украинского национализма Дмитрий Донцов до девяноста лет жил в Канаде, но похоронен в Нью-Джерси на украинском кладбище. И таких примеров десятки.

«Наши украинские герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, в Америке, в разных странах. Мы их возвращаем. Мы имеем возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, в Украине, дома. Сейчас такой процесс начался в отношении полковника Андрея Мельника и его жены Софии. Знаковые украинцы ХХ века, которых уважают», - сказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он заявил, что после Мельника готовятся перезахоронить на Украине, как и нациста Евгения Коновальца, который возглавлял организацию украинских националистов* до Мельника.

«МИД Украины идентифицировал 98 таких погребений в 21-й стране. То есть, все отребье нацистское, коллаборационистское, человеконенавистническое будет собрано по всему миру для того, чтобы стать частью славы, материализованной славы на территории нынешней Украины», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Москве не раз подчеркивали, что героизация коллаборационистов и переписывание истории на Украине происходят при поддержке Запада. Именно там многие годы закрывали глаза на рост неонацистских настроений.

«Они не могут "глядеть за горизонт", только могут вспоминать прошлое своих отцов и дедов. Скорее, дедов. В частности, нацистский дух пробуждается в Германии. Опять эта страна хочет собрать под свое крыло всю Европу. Нацистский флаг уже дали в руки Зеленскому. Все повторяется. Никто толком не выучил уроков истории», - предупредил глава МИД России Сергей Лавров.

Поддержку неонацистов Киев давно демонстрирует открыто. 2 мая во Львове устроили марш в очередную годовщину образования запрещенной в России дивизии СС «Галичина»*. Это шествие осудили в Польше, напомнив, как в годы Великой Отечественной бандеровцы во время Волынской резни убили до 130 тысяч этнических поляков.

Еще один из громкий международный скандал в произошел в Канаде три года назад. Тогда в парламенте во время визита Зеленского чествовали 98-летнего карателя той самой дивизии СС «Галичина»*. Спикер палаты общин представил его как «героя, который боролся за независимость Украины против русских», после чего зал аплодировал ему стоя.

Возвращение праха Мельника - часть проекта по созданию в Киеве так называемого Пантеона «выдающихся украинцев». Первую церемонию там проведут в воскресенье. На Украине уже звучат предложения перезахоронить Степана Бандеру, его останки сейчас находятся в Германии.

* - националистические организации, запрещенные в РФ