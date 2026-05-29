Fars: Иран ударил ракетами с юга страны по неизвестным целям

Иранские вооруженные силы запустили ракеты по целям с юга республики. Об этом сообщило агентство.

«Несколько минут назад иранские вооруженные силы выпустили ракеты из южных районов страны по целям», - цитирует материалы агентства RT.

Отмечается, что точная цель этих ракет пока неизвестна. При этом ряд источников сообщил о возможности столкновения в водах Персидского залива.

Накануне Reuters, ссылаясь на американского чиновника, сообщил об атаке иранского объекта войсками США. Удары были связаны с «угрозой для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе». Дополнительные подробности не приводились. В свою очередь Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по американской военной базе, с которой был атакован объект в Бендер-Аббасе. По данным агентства Tasnim, удар должен стать «серьезным предупреждением» для США. В КСИР после этого предупредили, что в случае, если атака со стороны Соединенных Штатов еще раз повторится, то ответ Ирана «будет более решительным».

Обмен ударами происходит на фоне переговоров между США и Ираном, которые привели к подписанию меморандума о 60-дневном прекращении огня. При этом президент США Дональд Трамп пока окончательно не одобрил этот документ. Согласно данным от американских официальных лиц, меморандум гарантирует «неограниченный» проход судов через Ормузский пролив без уплаты пошлин и без риска задержания иранскими военными. Кроме того, Тегеран обязуется удалить все мины из пролива в течение 30 дней. Меморандум позволит начать переговоры по иранской ядерной программе, говорится в статье. Для окончательного соглашения, которое бы урегулировало требования Трампа, потребуются дальнейшие интенсивные переговоры.