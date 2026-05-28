Axios: США и Иран согласовали 60-дневное прекращение огня

Переговоры между США и Ираном привели к подписанию меморандума о 60-дневном прекращении огня, сообщил Axios. Однако президент США Дональд Трамп пока окончательно не одобрил этот документ.

Согласно данным от американских официальных лиц, меморандум гарантирует «неограниченный» проход судов через Ормузский пролив без уплаты пошлин и без риска задержания иранскими военными. Кроме того, Тегеран обязуется удалить все мины из пролива в течение 30 дней.

Меморандум позволит начать переговоры по иранской ядерной программе, говорится в статье. Для окончательного соглашения, которое бы урегулировало ядерные требования Трампа, потребуются дальнейшие интенсивные переговоры.

Американские официальные лица заявили, что условия сделки были в основном согласованы по состоянию на вторник. Но обеим сторонам еще требовалось одобрение высшего руководства. Иранцы позже получили необходимые разрешения и готовы подписать соглашение. Американские переговорщики проинформировали Трампа о деталях окончательного соглашения, но он не подписал его сразу.

«Президент передал посредникам, что ему нужно несколько дней на размышление», - рассказал американский чиновник.

Меморандум предполагает, что США тоже снимут военно-морскую блокаду, но это произойдет пропорционально восстановлению коммерческого судоходства. Соглашение будет включать обязательство Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. В нем также будет указано, что первыми вопросами, которые будут обсуждаться в течение 60-дневного периода, станут утилизация высокообогащенного урана и решение проблемы обогащения урана в Иране.

США обязуются обсудить смягчение санкций и разблокировку замороженных иранских средств в рамках переговоров. Меморандум о взаимопонимании также будет включать обсуждение механизма, который поможет Ирану начать получать товары и гуманитарную помощь.

Американские чиновники заявили, что никаких скрытых сделок или секретных пунктов о снятии санкций и выделении средств Ирану не будет. По их словам, «чем больше иранцы готовы дать, тем больше они получат».

Ранее США и Иран снова обменялись ударами. Американские военные сообщили, что атаковали военный объект Ирана, поскольку существовала угроза для их военных и гражданских судов в Ормузском проливе. В КСИР заявили об ответном ударе по военной базе США.