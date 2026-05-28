Reuters: США атаковали военный объект Ирана

Не уточняется о каком именно объекте идет речь.
Дарья Ситникова 28-05-2026 04:01
© Фото: U.S. Army, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американские войска атаковали военный объект Ирана на фоне угрозы своим силам и судоходству в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

«США нанесли новые удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе» - сказано в материале.

Дополнительные подробности не приводятся. О каком именно объекте идет речь пока неизвестно.

Вооруженные силы США ранее нанесли «удары самообороны» на юге Ирана. Также американские военные ударили по иранским катерам, якобы пытающимся установить мины.

После этого американское Центральное командование заявило, что режим прекращения огня между США и Ираном продолжает действовать, несмотря на удары, нанесенные американцами по югу страны. Уточняется, что CENTCOM продолжает обеспечивать защиту сил.

#сша #Иран #Ормузский пролив #военные объекты #атака #удар
