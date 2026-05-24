Reuters: в иранском порту Бендер-Аббас прогремели взрывы

Причина случившегося остается неизвестна.
Дарья Ситникова 26-05-2026 00:34
© Фото: Nidal Eshtayeh, XinHua, Global Look Press

В иранском портовом городе Бендер-Аббас прогремели взрывы. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Взрывы слышны в городе Бендер-Аббас», - сказано в материале.

Причина мощных взрывов остается неизвестна. На данный момент о пострадавших не сообщалось.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что США и Иран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней. Отмечается, что перемирие продляется для согласования финального варианта урегулирования между Исламской Республикой и Соединенными Штатами.

При этом предварительное рамочное соглашение пока не утверждено иранской стороной. Телеканал Fox News, сославшись на собственные источники, заявлял, что рамочное соглашение Соединенных Штатов с Ираном готово на 95%. Сообщалось, что переговорщики все еще спорят по поводу формулировок.

#Иран #Бендер-Аббас #взрывы
