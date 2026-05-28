КСИР ударил по военной базе США в ответ на атаку вблизи Бендер-Аббаса

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американской военной базе, с которой был атакован объект в Бендер-Аббасе. Об этом сообщает Tasnim.

По данным агентства, удар должен стать «серьезным предупреждением» для США. В КСИР после этого предупредили, что в случае, если атака со стороны Соединенных Штатов еще раз повторится, то ответ Ирана «будет более решительным».

Прошедшей ночью американские войска атаковали военный объект Ирана. Это произошло на фоне угроз судоходству в Ормузском проливе.

Сообщения о взрывах в порту Бендер-Аббас начали распространяться 26 мая. В тот же день телеканал Fox News сообщил, что ВС США нанесли «удары самообороны» на юге Ирана. Уточняется, что удары наносились по пусковым площадкам ракет.

После этого США уничтожили два катера КСИР, а также ударили по позиции зенитно-ракетного комплекса в том же Бендер-Аббасе. Журналистка одного из американских телеканалов назвала эти удары «оборонительными».