Fox News: США уничтожили два катера КСИР и позицию ЗРК в Бендер-Аббасе

Военные США ликвидировали два катера Корпуса стражей Исламской революции, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в иранском Бендер-Аббасе. Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

«Американские военные уничтожили оба судна Корпуса стражей исламской революции», - написала она в социальной сети Х.

Уточняется, что иранские катера были замечены во время установки мин в Ормузском проливе. После этого американская сторона нанесла удар по ним.

Помимо катеров, была атакована позиция ЗРК. По данным источников, она использовалась для наведения на боевые самолеты США.

Агентство Reuters ранее сообщило, что в иранском портовом городе Бендер-Аббас прогремели взрывы. Причина мощных взрывов остается неизвестна.