Fox News: ВС США нанесли «удары самообороны» на юге Ирана

Сообщается, что американские вооруженные силы нанесли удары по пусковым площадкам ракет и катерам, устанавливавшим мины.
Сергей Дьячкин 26-05-2026 02:20
© Фото: U.S Navy, U.S. Navy, Global Look Press

Вооруженные силы США нанесли «удары самообороны» на юге Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на американское Центральное командование.

«ВС США осуществили сегодня удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наши войска», - приводится заявление представителя Центрального командования Тима Хокинса.

Уточняется, что удары наносились по пусковым площадкам ракет. Также американские военные ударили по иранским катерам, якобы пытающимся установить мины.

Сегодня же агентство Reuters заявило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Их причина не озвучивалась. О пострадавших не сообщалось.

До этого The Washington Post сообщила, что США и Иран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней. Отмечается, что перемирие продляется для согласования финального варианта урегулирования между Исламской Республикой и Соединенными Штатами.

При этом предварительное рамочное соглашение не было утверждено иранской стороной. Телеканал Fox News, сославшись на собственные источники, заявлял, что рамочное соглашение Соединенных Штатов с Ираном готово на 95%. Сообщалось, что переговорщики все еще спорят по поводу формулировок. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что сделка с Тегераном в значительной степени согласована. По его словам, окончательные аспекты и детали обсуждаются и скоро они будут объявлены.

