Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал соотечественников беречь «кукуху» и по возможности взять паузу от жизни в столице. По его мнению, стоит готовиться к возможным разрушениям. Так экс-глава украинской дипломатии прокомментировал заявление МИД России о начале систематических ударов по объектам военной инфраструктуры в Киеве.

«Будет громко. Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если "кукуха" уже "не вытягивает" <...> вам нужно взять паузу от жизни в Киеве. <...> Психологически нужно готовиться к разрушениям», - заявил Кулеба в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Заявление, о котором идет речь, российское внешнеполитическое ведомство сделало накануне вечером. На Смоленской площади призвали иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а самих ее жителей держаться подальше от объектов военной и административной инфраструктуры. По словам дипломатов, ВС РФ приступают к системным ударам по предприятиям украинского ВПК. Глава МИД Сергей Лавров уже провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио и донес до него позицию нашей страны.

Так официальная Москва отреагировала на кровавый теракт киевского режима в Старобельске, где после ударов ВСУ погиб 21 студент педагогического колледжа. В том, что такой ответ давно назрел, ранее сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, украинские власти и стоящие за ними кураторы «потеряли берега» и пребывают в иллюзии безнаказанности. Атака на колледж в Луганской Народной Республике - военное преступление, подчеркнул сенатор.

О том, что это был неслучайный удар, заявил и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Характер атаки указывает на то, что украинская сторона использовала данные разведки и спутников, подчеркнул он.